Başbakan Yıldırım Elazığ'da konuştu



AKP Elazığ il başkanlığınca Paşa Konağı'nda düzenlenen toplantıya katılan Başbakan Binali Yıldırım , vatandaşları "Elaziz insanı merttir, sözünün eridir, dürüsttür. Biz her zaman Elaziz'e güvendik, Elaziz de bize güvendi. Biz Elazığ'ı severiz, Elazığlı da bizi sever" diyerek selamladı.

Halk oylamasına 24 gün kaldığını belirten Başbakan Yıldırım, "Biz inanıyoruz, siz inanıyorsunuz, o halde başaracağız. Bizim bu millete olan sevgimizi anlamayanlar varsın konuşsunlar. Bu muhabbet bitmez, sevda asla bitmez. Bu güzel ülkeye hizmet aşkımız asla tükenmez. Bizler koltuklara, makamlara, mevkilere değil, milletin gönlünün rızasına talibiz. Milletin gönül rızasından başka hiçbir şerefli makam yoktur. Çocuklarımızın, geleceğe güvenle, umutla bakması, ülkeleri hakkında gurur duyması ve bunun bahtiyarlığı bize yeter. Sıkıntılarla, zorluklarla heba edilen kayıp yıllar devam etsin istemiyoruz" dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin Meclis'te yapılan görüşmeler sırasında kıyametin koparıldığını belirten Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık, son sözü millet söyleyecek. Meclis'ten geçti onaylandı, CHP birden bire kuzu gibi oldu. O CHP gitti, başka CHP geldi. Yumuşak söylemler, sanki o Meclisi birbirine katan CHP yok, yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizin geçmişinizi bilir, milletin elinde sizin kabarık siciliniz var. Son dakikada şirin gözükmekle milleti aldatacağınızı mı zannediyorsunuz? Her gün bir yalan, yalanın bini bin para. Artık yalan makinesine döndü. Erzurumlu Teyo Pehlivan duysa vallahi bunları pataklar. O kadar işi abarttılar, onun unvanını bile aldılar."

AA