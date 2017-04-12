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Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova ilçesinde düzenlenen mitinge katılmak üzere parti otobüsüyle hareket eden Yıldırım, Kamil Tunca Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım İzmir'de konuştu

Parti otobüsünden kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Yıldırım, anayasa değişikliğinin gençler için de yapıldığını söyledi.

Gençlere seslenen Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu anayasa 18-25 yaş arasındaki 9.5 milyon gencimiz için de yapılıyor ama buna niye karşı çıkıyorlar, 'Efendim gençler bu işten anlamaz.' Sen belediye başkanının evinde bütün gece otururken o gençler meydanlardaydı, o gençler bayrak elde, ezan dilde bu ülkeyi korumak için meydanlara indi."

Yine İzmir'de düzenlenen Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada ise Başbakan Yıldırım, "Verdiğiniz kararın başımız gözümüz üstünde yeri var, ister olumlu ister olumsuz. Bizden şunu beklemeyin. ‘Efendim hayır çıkarsa İzmir’den düşmanı denize döktüğümüz gibi sevineceğiz’. Bu laflar bize yakışmaz. Bunu biz söylemeyiz, söyleyeni de şiddetle kınıyoruz. Bunu söyleyenler daha da ileri gittiler. ‘Evet çıkarsa nasıl Yunan’ı denize döktük, sizi de dökeceğiz’. Biz evet çıkarsa onları da çağıracağız yanaklarından öpeceğiz. Bizim işimiz sevgi, nefret değil, bize nefret yakışmaz. İnancımıza, bu millete nefret duyguları yakışmaz" şeklinde konuştu.

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