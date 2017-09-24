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Başbakan Yıldırım, Referandum yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar, asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir" dedi

24 Eylül 2017 Pazar 17:35
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Başbakan Yıldırım, Referandum yok hükmündedir

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptğı konuşmada "Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar, asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir. Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden, bu referanduma tek başına, halkına danışmadan karar veren, dünyada bütün milletlerin karşı çıktığı, BM'nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır" dedi.

Kaosu daha fazla körükleyecek

Başbakan Yıldırım, "Bu referandum, Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin hiçbir sorununa çözüm getirmeyecek. Bu referandum, merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki hiçbir meseleyi çözmeyecek. Bu referandum, bölgede var olan istikrarsızlığı, otorite boşluğunu ve kaosu daha fazla körükleyecek ve bunun bedelini orada yaşayan insanlar ödeyecek. Belirli insanların, yöneticilerin hırsı, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanına, Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler, elbette bunun hesabını kendi halklarına başta olmak üzere, bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir. Onun için bu işlerin çözüm yolu; tek taraflı ve hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolun oturup konuşmaktır." diye konuştu.

Belirli insanların, yöneticilerin hırsı, uçuk hayalleri yüzünden o bölge insanına, Kürt kardeşlerimize bu zulmü reva görenler, elbette bunun hesabını kendi halklarına başta olmak üzere, bu işe karşı çıkan herkese vereceklerdir. Onun için bu işlerin çözüm yolu; tek taraflı ve hiçbir şekilde ikazlara kulak asmadan gayrimeşru bir referandum kararı değildir. Bu işin yolun oturup konuşmaktır.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, "Şunu iyi bilsinler ki biz, bölgenin istikrarı için, bölgede yaşayan ve uzun süreden beri DEAŞ teröründen, PKK teröründen, otorite boşluğundan büyük sıkıntılar çeken oradaki insanlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Bu referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bunun hesabını Kürtlerden, Araplardan, Türkmenlerden değil bu yanlışta ısrar edenlerden soracağız" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımBarzaniReferandum
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