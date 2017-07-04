FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet" ifadelerini kullandı. Adaletin herkese lazım olduğunu söyleyen Yıldırım, "Yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir. Meclistir, mahkemelerdir" şeklinde konuştu. AA
Başbakan’dan adalet yürüyüşüne eleştiri
Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde konuştu. Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 gündür sürdürdüğü adalet yürüyüşünü eleştiren Yıldırım, "Yollar millete hizmet içindir, temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir
04 Temmuz 2017 Salı 16:55
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