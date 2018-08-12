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Başkonsolosluğumuza saldıran kişi yakalandı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasına önceki gece molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen kişi, Hollanda polisi tarafından göz altına alındı

12 Ağustos 2018 Pazar 16:55
Başkonsolosluğumuza saldıran kişi yakalandı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın cumartesi akşam yerel saatle 22.10'da gerçekleştiğini ve saldırganın polis tarafından başkonsolosluğa 1 kilometre mesafede gözaltına alındığını söyledi. ABD ve Rusya temsilcilikleri arasında bulunan Türk Başkonsolosluğuna yönelik saldırının 34 yaşında bir Hollandalı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Orkun, şunları kaydetti:

"Saldırgan, üç ayrı el yapımı patlayıcı atmış. Güvenlik kameramızın kaydettiği görüntüye göre ilk attığı patlayıcı, alev topu şeklinde bahçeye düşmüş. İkinciyi ana giriş kapımızın yanındaki cama atmış. Allah'tan molotof kokteyli kırılmış, ancak alev almamış, alev alsa çok ciddi zarar verebilirdi.

Üçüncü patlayıcı düzeneğini ise büyük teneke kutuları birbirine bağlayarak yapmış. Bu da tam olarak alev almamış." Terör örgütlerinin geçmişte Türkiye'nin dış temsilciliklerine saldırıda bulunduğunu hatırlatan Orkun, "Bizim, diplomatlar olarak 40'tan fazla şehidimiz var. Bu tür saldırılar bizi yıldırmak yerine birbirimize daha çok kenetliyor.  Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana geldi.
AA

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