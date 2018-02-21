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Batı basını tahrik ediyor

ABD merkezli Washington Post'ta Ishaan Tharoor'ın imzasıyla, "Suriye'deki yeni çatışmada Türkiye ve İran karşı karşıya geliyor" başlığıyla bir makale yayımlandı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:24
Batı basını tahrik ediyor

Suriye hükümetine bağlı milis güçlerin Salı günü Afrin'e doğru ilerlemesini yorumlayan makalede, "Suriye'nin karışık savaşı daha da karmaşıklaşıyor" ifadesi kullanıldı.

Afrin'deki çatışmaların 'büyük yangınlara' yol açabileceğini söyleyen Tharoor, konvoyun Afrin'e gelişinin başka bir jeopolitik dönemeç olduğunu savunarak, şunları yazdı: "Esad yanlısı milislerin Suriyeli Kürtlerin yardımına geldiği söylemi bir başka ittifakın işareti olabilir. Meslektaşım Louisa Loveluck, 'Gelen savaşçıların genelde Esad'ın askeri gücünü destekleyen İran yanlısı savaşçılar olduğu aktarıyor' diye yazdı.

Eğer durum gerçekten buysa, Türkiye ve desteklediği muhalif güçlerin, İran'a bağlı olan Esad yanlısı milislere karşı savaşmaya hazırlandığını, ki bu milislerin de ABD ile birlikte hareket eden, Esad hükümetine ve Suriye'deki İran varlığına karşı çıkan Suriyeli Kürtler'e yardıma geldiğini söyleyebiliriz. Bu da yıkıcı yedi yıllık savaşın şaşırtıcı ittifaklarını, savaşan tarafların iç içe geçmiş çıkarlarını ortaya koyuyor."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İranSuriyeTür
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