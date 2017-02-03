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'Batı delillerimizi dikkate almıyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batılı ülkelerin Türkiye'nin terör örgütlerine ilişkin gönderdiği kanıtları dikkate almadığına işaret ederek, "Gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmıyorlar. Dosyalar var, dosyaların içerisine bakmıyorlar. Kamuoyunda 'Türkler bize kanıt vermiyor' gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

03 Şubat 2017 Cuma 17:34
'Batı delillerimizi dikkate almıyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin, "Herkes kanıt söylüyor ama bizim gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmıyorlar. Dosyalar var, dosyaların içerisine bakmıyorlar. Kamuoyunda 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da biz ondan iade etmiyoruz' gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor." dedi.

Yozgat Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozdağ, Almanya'daki terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin olarak, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" atasözünü hatırlattı. Türkiye olarak, bugüne kadar gerek Almanya'dan gerekse diğer batılı ülkelerden pek çok suçlunun iadesini istediklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: "Tabi bunları da aramızdaki iade anlaşmaları çerçevesinde talep ettik. Bir hukuk var, bu hukuka uygun talep ettik. Fakat Almanya özelinde baktığımızda bugüne kadar terör eylemlerine karışmış olan kişilerle ilgili bir iade gerçekleştirmedi. Hükümlü nakillerinde bir olumlu gelişme var ama yargılama süreçlerinde bir iade maalesef yapmadı. Aksine Almanya'nın Adalet Bakanı ve diğer bazı yetkilileri Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren  teröristlerin iade edilmeyeceğine dair açıklamalar yaptılar."

PKK, Almanya'da açıktan faaliyet gösteriyor

PKK terör örgütünün Almanya'da çok aleni faaliyet gösterdiğine işaret eden Bozdağ, şu görüşlere yer verdi: "Terör örgütünün kurdurduğu sivil toplum örgütü görünümlü yapılar üzerinden Almanya'dan hem finansman hem terörist temini yapılmakta hem de terör örgütünün çok etkin bir şekilde propagandası yapılmaktadır. Almanya'ya geçmişte bunlar da defalarca iletildi. Ancak bu konuda da olumlu bir gelişme olmadı. Şu an pek çok Fetullahçı Terör Örgütü üyesi teröristlerin Almanya'da bulunduğunu biliyoruz. Zekeriya Öz orada, Celal  Kara orada, başka isimler orada ve son günlerde bazı darbeci, FETÖ'cü askerlerin de oradan talepte bulundukları hepimiz tarafından malum ama bütün bunlara rağmen Almanya'da olumlu bir gelişme yok. Herkes kanıt söylüyor ama bizim gönderdiğimiz kanıtların hiçbirine bakmıyorlar. Dosyalar var, dosyaların içerisine bakmıyorlar. Kamuoyunda 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da biz ondan iade etmiyoruz' gibi bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu da gerçek bir algı değildir. PKK'lılarla ilgili ve diğerleriyle ilgili Türkiye'nin ilettiği dosyalar var. O dosyaların hiçbirisinden bugüne kadar alınmış olumlu bir netice yok."

AA

Son Güncelleme: 03.02.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
ABDABBatıYozgatPKKTerörFetöTürkiyeBekir BozdağAdalet Bakanı
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