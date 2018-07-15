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Batı, FETÖ ile ittifak içinde

Türk milletinin darbecilere karşı verdiği demokrasi mücadelesinin Batılı medya organları tarafından çarpıtılması ve darbe girişiminin başarılı olması yönünde yayınlar yapılması tarihe kara bir leke olarak geçti. Gerek darbe girişiminin ilk saatlerinde gerekse sonraki iki yıllık süre içerisinde, Batı medyası gazeteciliğin temel ilkeleri açısından da, demokratik duruş açısından da sınıfta kaldı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:00
Batı, FETÖ ile ittifak içinde

Türk milletinin darbecilere karşı verdiği demokrasi mücadelesinin Batılı medya organları tarafından çarpıtılması ve darbe girişiminin başarılı olması yönünde yayınlar yapılması tarihe kara bir leke olarak geçti. Gerek darbe girişiminin ilk saatlerinde gerekse sonraki iki yıllık süre içerisinde, Batı medyası gazeteciliğin temel ilkeleri açısından da, demokratik duruş açısından da sınıfta kaldı. FETÖ belirli mesajlar bağlamında ürettiği Türkiye karşıtı içerikleri, hiçbir sorgulama yapmadan bunları almaya hazır olan Batılı işbirlikçileriyle paylaşıyor. Sonu gelmeyen bu yalan rüzgârı karşısında Batı medyasında ciddi bir sorgulamanın yapıldığını söylemek zor. 

FETÖ tarafından üretilen içeriklerin Türkiye’de toplum tarafından reddedilmesi, her seçim sonrasında Batı medyasında yaşanan hayal kırıklıkları, bu iki yapı arasında başlangıçta ortak hedefe karşı şekillenen ilişkide yeni bir tablonun doğabileceğine yönelik işaretler taşıyor. Türkiye siyasal istikrarını koruyarak güçlendikçe, Batı medyasında FETÖ’yü rahatsız edecek haber sayısının artma ihtimali yükseliyor. 

Batı medyası artık ya ezberlerini bozacak ya da Türkiye’de terörün ve toplumsal nefretin bir öğesi olarak hafızalara kazınan FETÖ ile birlikte anılmaya devam edecek. AA

Anahtar Kelimeler:
BatıFetö
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