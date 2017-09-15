Batı ile makas açılıyor

Türkiye ile Batı arasındaki makas sürekli açılıyor. Bir yandan ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye silah desteği ve FETÖ elebaşı Gülen'e sahip çıkması, bir yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Türkiye karşıtı tutumları ve PKK ve FETÖ gibi Türkiye düşmanı terör örgütlerine desteği, Türkiye ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Bu gerginlikten Türkiye-AB ilişkileri de nasibini aldı. Bu bağlamda Ankara'ya kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu ve Le Drian görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız Bakan Le Drian'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ve bölgesel konuların gündeme geldiğini anlattı.

Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda özellikle Irak, Suriye ve Libya konusunda Fransa ile bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Çünkü yaklaşımlarımız objektif, herhangi başka bir gizli ajandamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye'ye bakış değişmeli’

Alman siyasetçilerin Türkiye ile ilgili açıklamaları ve Avrupa-Türkiye ilişkilerine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizim AB kriterlerine her zaman saygımız var fakat bu AB kriterlerinde çifte standart olmamalı. AB kendisi yaptığı zaman AB üyesi ülkelerin 'Biz üyeyiz, siz adaysınız. Siz böyle yapamazsınız' bu olmaz. Bu bir. İkincisi bizim AB'den bugüne kadar haksız bir talebimiz hiç olmadı. Yani hak etmediğimiz bir şeyi hiç istemedik" dedi.

Türkiye'nin AB ülkeleri ve kıtasıyla herhangi bir sıkıntısının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'nın kötülüğü bizim kötülüğümüzdür. Avrupa'nın istikrarı bizim güvenliğimiz ve istikrarımızdır" dedi. "Avrupa ile sorun yaşamak isteyen bir ülke değiliz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Dayatmalara ve çifte standartlara boyun eğen bir ülke ve millet de değiliz. Avrupa'ya bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Bizi eşit bir ortak olarak görmediğiniz sürece, standartlarda, başka konularda farklılık olsa da sağlıklı ilişki yürümez. Çünkü eskiden olduğu gibi 'Biz ne dersek Türkiye'ye yaptıracağız' anlayışı artık Türkiye'de karşılık bulmuyor. Bu değişimi esasen Avrupa, tüm ülkeler için, Rusya dahil herkes için yapmalı. Bu mantaliteyi biraz değiştirmesi lazım."

‘AB Türkiye'ye şantaj yapıyor’

Türkiye-AB ilişkilerine dair dikkat çekici bir açıklama da İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik yaptı. Çelik, AB'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye 'şantaj' uyguladığını söyledi.

AB'ye müzakerelerinin yargı ve temel haklarla ilgili 23’üncü ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24’üncü fasılların açılması çağrısında bulunan Çelik, AB'nin göçmenler için 3 milyar euroluk yardım yapmak, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirmek ve müzakere sürecinde yeni başlıklar açmak gibi sözlerini tutmadığını da söyledi.

‘Türkiye AB'den uzaklaşıyor’

Brüksel'den Türkiye'ye yönelik son olumsuz açıklamayı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yapmıştı. Juncker, yıllık ‘Birliğin Durumu' konuşmasında "Belli bir süredir, Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor. Avrupa, olgun demokrasilerin olduğu bir kıtadır. Bazen Türkiye'de, birliğe katılımı durdurup ardından üyelik müzakerelerinin başarısızlığı için AB'yi suçlamak isteyenler olduğu izlenimine kapılıyorum" demişti.

Türkiye'ye çağrıda bulunan Juncker, "Gazetecilerin yeri haber merkezleridir, cezaevleri değil. Gazetecilerimizi serbest bırakın" demiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Avrupalı liderlere 'faşist' ve 'Nazi' diyerek 'hakaret etmekten' vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.