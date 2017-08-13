Batı Karadeniz’de fındık hasadı başladı

Fındık toplamak için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Düzce'ye gelen işçilerle sabah saatlerinde bahçelerine giren çiftçiler, fındıklarını topluyor. Fındığı silkeleyerek ya da dalından işçilerle toplayan üreticiler, topladıkları fındıkları traktör kasalarına koyarak harmana götürüyor. Çilimli ilçesindeki fındık bahçesinde hasada başlayan Kadem Kurt, bu yıl fındığın bol olduğunu söyledi. Tüm üreticilere hayırlı olsun dileklerini ileten Kurt, "Biz akrabalar ve aile olarak fındık topluyoruz. Tüm Karadeniz Bölgesi şu an tarlada, herkes fındık topluyor. Ağustos ayının 10'undan itibaren hasat başlıyor. İnşallah fiyat da yüzümüzü güldürür. Şu anda gidişat iyi, fiyat da geçen yılın altına düşmezse bu bolluk, bereket hepimize yeter." dedi. Fındığı dalından toplamayı tercih ettiklerini aktaran Kurt, bir kısmını da silkeleyerek dökmeye çalıştıklarını anlattı. Kurt, 60 dönümlük fındıklığından 10 ton fındık toplamayı planladığını aktararak, "Fındığın bol olması herkesi sevindiriyor. Bölge olarak fındıktan geçindiğimiz için düğünümüz de sünnet düğünümüz de fındığa bağlı." diye konuştu.