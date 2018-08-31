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Batman'dan acı haber

Batman'da bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan iki asker de müdahaleye rağmen şehit düştü

31 Ağustos 2018 Cuma 15:09
Batman'dan acı haber

Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 asker şehit oldu, 1 terörist öldürüldü. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK’ya yönelik Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrası mevkiinde operasyon başlatıldı.

Operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 03.40 sıralarında ilimiz Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terör örgütü mensubu silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 kahraman askerimiz Kozluk Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun.

Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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