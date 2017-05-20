Baykal'dan başkan adaylığı açıklaması

Kırşehir teşkilatı ziyaretinde konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kırşehir teşkilatında yaptığı açıklamada, 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına başkan adayına milletin karar vereceğini ifade ederek, “Birlik sonunda çıkar ortaya çıkanın etrafında birleşeceğiz. Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Sizlere doğrusunu söylüyoruz. Öyle talimatla birlik olunmaz. Siyaset tabu değil” diye konuştu.

Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi Türkiye onu konuşuyor. Bir yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiçbir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara süre verin 3 ay 5 ay, ülkeyi gezerek kendisini tanıtsın. 1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide bir buçuk 2 milyon insan kendi arasından seçsin birisini.”

Baykal’ın Kırşehir ziyaretine, İl Başkanı Yılmaz Zengin, merkez ilçe teşkilatı ve çok sayıda partili eşlik etti.

HABER MERKEZİ