Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na 'çekil' çağrısı

Ana muhalefet partisi CHP'de "Olağanüstü Kurultay ve 2019 seçimi" tartışması başladı.



Eski Genel Başkan Deniz Baykal "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa çekilsin." çağrısı yaparken CHP Milletvekili Muharrem İnce ise olağan kurultayın kasım ayına çekilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirterek "partiyi tartıştırırız. Mahkemelere gider. Allah korusun, parti kayyuma gider" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin meclis grubunda: "Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız" açıklaması yaptı.

CHP'de kurultay tartışması

16 Nisan referandumun sonuçları ana muhalefet partisi CHP'de etksini göstermeye başladı.

Olağan kurultay takvimini öne çeken CHP'de biryandan da olağanüstü kurultay talepleri ardı ardına gelmeye başladı.

CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Sayın Genel Başkan kendisi olağanüstü kurultayı haziranda toplarsa çok şık olur” dedi.

Olağan kurultayının öne çekilerek kasım ayında yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını savunan İnce, "Bu partiyi tartışmaya açar. İki yıl dolmadan olağan kurultay yapılamaz. 16 Ocak 2018'den önce olağan kurultay yapılması mümkün değildir. Partiyi tartıştırırız. Mahkemelere gider. Allah korusun, parti kayyuma gider" dedi.



İnce, CHP'de ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşamak istemediklerini kaydederek, Abdulalh Gül’ün desteklenmesine sıcak bakmadığını ortaya koydu.

Baykal’dan ‘çekil’ çağrısı!

CHP'de dikkat çekici bir çıkış da eski Genel Başkan Deniz Baykal'dan geldi.

CHP'nin şimdiden 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanması gerektiğini ifade eden Baykal, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa çekilsin." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin meclis grubunda: "Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız" açıklaması yaptı.

"Bizim ‘hayır’ımız sona ermiş değildir. Biz demokrasi mücadelesini yeni başlatıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasında Yüksek Seçim Kurulu’na eleştirisini de sürdürdü.

CHP: Kurultaylar partisi

CHP'nin 5 Eylül 2014'teki 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na 740 oy çıkarken, İnce 415 oy almıştı. CHP'nin 16 Ocak 2016'da yapılan 35. Olağan Kurultayı'nda ise Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girmişti ve 1238 delegenin kullandığı 990 geçerli oyun tamamını alarak yeniden CHP genel başkanı olmuştu.



SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL





