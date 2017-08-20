Bayram için gidiyorlar





Gümrük sahası kapısında uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlarda bekletiliyor. Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, polis tarafından çıkışları yapılıp ülkelerine gönderiliyor. AFAD yetkilileri, son 5 günde yaklaşık Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde, Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.Gümrük sahası kapısında uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, randevu tarihine göre AFAD tarafından kurulan çadırlarda bekletiliyor. Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğünce oluşturulan mobil hizmet birimindeki işlemlerinin ardından, polis tarafından çıkışları yapılıp ülkelerine gönderiliyor. AFAD yetkilileri, son 5 günde yaklaşık 12 bin Suriyeli nin ülkelerine geçiş yaptığını aktardı.

El Bab şimdi güzel

Suriyeli İbrahim Zakkur, Ramazan Bayramı’nda yaşadığı bölge Bab’a gittiğini, bu bayramda ailesini ziyaret edebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Bab'ın Türk askerleri sayesinde terör örgütlerinden temizlendiğini ifade eden Zakkur, "Anne ve babamı verilen izin sayesinde ziyaret edeceğim.



Türkiye sayesinde Bab eskiye göre çok daha güzel hale geldi" dedi. Öte yandan, Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sınırda kurulan sağlık merkezinde de 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor. AA