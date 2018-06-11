Bayram ziyaretine tok gidin

Ramazan ayı boyunca değişen yeme şekline bağlı olarak, çoğu zaman vücut ağırlığında azalmalar ortaya çıktığını ve oruç döneminden sonra tekrar eski yeme şekline dönülmesiyle birlikte, verilen kilolar fazlasıyla geri alınabileceğini belirten Diyetisyen Ezgi Dönmez, "Bayramda, fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılarak yapılan hamurlu şerbetli tatlılar, kızartmalar ve hamur işleri özellikle bel çevresinde genişlemeye sebep olur. Bel çevresinin yağlanması, insülin direnci, karaciğer yağlanması veya tansiyon gibi birçok metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Bayramda kilo kontrolü için en önemli nokta bayram ziyaretlerine aç gidilmemesidir. Gittiğiniz yerlerde 'Ben diyetteyim' cümlesi kurmayın. Çünkü bu cümleden sonra emin olun ısrarlar artacak ve yemek zorunda kalacaksınız. Onun yerine 'Ben birazdan kendim alırım' gibi bir cümleyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle seçimi ve miktarı siz yapabilirsiniz" dedi.

Gün içerisinde yapılan ziyaretlerde ikramlar olacağından dolayı önlem olarak güne hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğine değinen Ezgi Dönmez, "Öğlen yemeğini acıktığınızda yiyin. Hafif bir peynirli, etli veya tavuklu salata iyi bir tercih olabilir. Öğleden sonraki bayram ziyaretlerinde 3-4 dilim baklava, börekler ve kekler yerine seçeneğiniz varsa eğer küçük bir kase sütlü tatlı, 1 dilim börek veya 1 dilim kek tercih edebilirsiniz. Çünkü 1 dilim baklava 1 dilim ekmeğe, 1 dilim su böreği ise 4 dilim ekmek ve 1 yemek kaşığı yağa eşittir ve şekeri ve yağı çok yüksektir. Tüketilen tatlı miktarının günde 2 porsiyonu geçmemesine ve sağlıklı tercih olmasına dikkat etmelisiniz. Şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları bu tür yiyeceklerden uzak durmalıdır" diye konuştu. İHA