Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96661
ALTIN
188.909
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0467
EURO
5.3211

Bayram ziyaretine tok gidin

Bayramda yüksek karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerin tansiyon, şekerde yükselme, kalp ritminde bozulma ve bayılmaya yol açabileceğini belirten uzmanlar, bayramda aşırıya kaçmamak için, ziyaretlere aç gidilmemesini öneriyor

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:38
Bayram ziyaretine tok gidin

Ramazan ayı boyunca değişen yeme şekline bağlı olarak, çoğu zaman vücut ağırlığında azalmalar ortaya çıktığını ve oruç döneminden sonra tekrar eski yeme şekline dönülmesiyle birlikte, verilen kilolar fazlasıyla geri alınabileceğini belirten Diyetisyen Ezgi Dönmez, "Bayramda, fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılarak yapılan hamurlu şerbetli tatlılar, kızartmalar ve hamur işleri özellikle bel çevresinde genişlemeye sebep olur. Bel çevresinin yağlanması, insülin direnci, karaciğer yağlanması veya tansiyon gibi birçok metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Bayramda kilo kontrolü için en önemli nokta bayram ziyaretlerine aç gidilmemesidir. Gittiğiniz yerlerde 'Ben diyetteyim' cümlesi kurmayın. Çünkü bu cümleden sonra emin olun ısrarlar artacak ve yemek zorunda kalacaksınız. Onun yerine 'Ben birazdan kendim alırım' gibi bir cümleyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle seçimi ve miktarı siz yapabilirsiniz" dedi. 

Gün içerisinde yapılan ziyaretlerde ikramlar olacağından dolayı önlem olarak güne hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğine değinen Ezgi Dönmez, "Öğlen yemeğini acıktığınızda yiyin. Hafif bir peynirli, etli veya tavuklu salata iyi bir tercih olabilir. Öğleden sonraki bayram ziyaretlerinde 3-4 dilim baklava, börekler ve kekler yerine seçeneğiniz varsa eğer küçük bir kase sütlü tatlı, 1 dilim börek veya 1 dilim kek tercih edebilirsiniz. Çünkü 1 dilim baklava 1 dilim ekmeğe, 1 dilim su böreği ise 4 dilim ekmek ve 1 yemek kaşığı yağa eşittir ve şekeri ve yağı çok yüksektir. Tüketilen tatlı miktarının günde 2 porsiyonu geçmemesine ve sağlıklı tercih olmasına dikkat etmelisiniz. Şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları bu tür yiyeceklerden uzak durmalıdır" diye konuştu. İHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamplar muson tehlikesi altında
Kamplar muson tehlikesi altında
Denizlerin kalitesi artık internette
Denizlerin kalitesi artık internette
Bayram trafiğine düzenleme
Bayram trafiğine düzenleme
'Terörle topyekun mücadele ediliyor'
'Terörle topyekun mücadele ediliyor'
Çatısında elektrik üretene vergi yok
Çatısında elektrik üretene vergi yok
Bor madeninde 'bire bin katılacak'
Bor madeninde 'bire bin katılacak'
Bu açık ürkütüyor
Bu açık ürkütüyor
Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme
Yerli helikopter motorunda ilk ateşleme
Sağlık turizmi yeni gözdemiz
Sağlık turizmi yeni gözdemiz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim