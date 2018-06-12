Bayramda alınacak tedbirler belirlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı süresince uygulanacak asayiş önlemlerine ilişkin genelge yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla alınacak asayiş tedbirlerine ilişkin genelge, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren imzasıyla 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları ve plajlar gibi bayram tatili süresince vatandaşların yoğun olarak bulunacağı bölgelerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için yaya ve motorize ekip uygulamaları artırılacak. Şehirlerarası otobüs terminali, gar, hava ve deniz limanları ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında oluşabilecek yoğunluklar dikkate alınarak kontroller artırılacak ve şüpheli kişilere yönelik uygulamalar yapılacak. Muhtemel olayların ve vatandaşların huzurunu bozan davranışların engellenmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bayram tatili süresince kontrol edilecek. AA

