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Baz istasyonlarının kablolarını kesiyorlar

Türkiye'de faaliyette bulunan 3 GSM operatörü; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak açıklamada bulunarak, İstanbul Avcılar'da baz istasyonlarına yönelik hukuksuz müdahalelere eleştirdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 16:00
Baz istasyonlarının kablolarını kesiyorlar

Türkiye'de faaliyette bulunan 3 GSM operatörü; Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak açıklamada bulunarak, İstanbul Avcılar'da baz istasyonlarına yönelik hukuksuz müdahalelere eleştirdi.

Açıklamada şu hususlara yer verildi: "Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır.

Anayasamızın 22. maddesinde 'Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir' ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünü ve bir kamu hizmeti niteliğindeki haberleşme hizmetini bazı rant hesapları uğruna engellemeye yönelik bu girişimlere karşı hukuki adımlar kararlılıkla atılmakta olup telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara mahal bırakılmaması adına Devletimizin ilgili tüm kurumlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. İrademiz dışında gelişen ve vatandaşlarımızı mağdur eden bu sorunun süratle çözülmesini umuyoruz." HABER MERKEZİ
 

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