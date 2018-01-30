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BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği

Burseya dağı ve çevresini ele geçirerek büyük bir aşamayı geçen Zeytin Dalı Harekatı, PKK/YPG'ye büyük bir bozgun yaşatıyor. Türkiye'nin operasyonuna engel olamayan Batılı güçler ise BBC gibi medya kuruluşlarını kullanarak karalama kampanyalarına başladı.

30 Ocak 2018 Salı 12:51
BBC'den, PKK/YPG'ye yalan haber desteği

Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Kilis-Hatay hudut  bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri Burseya dağı ve etrafını ele geçirerek büyük bir kazanım elde eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'in merkezi haricinde en önemli meskun mahal olan Cindere'de hakim tepeleri de almış durumda.

Şimdiki hedef Bülbül ve Raco gibi yerleşim yerlerinin teröristlerden arındırılması. PKK/YPG'nin ABD'nin doğrudan yardımıyla inşa ettiği tünel, siper ve gözetleme kulelerinden oluşan savunma hattı TSK ve ÖSO tarafından çok kısa bir sürede aşıldı.

PKK/YPG'de büyük bir bozgun yaşanıyor. Dün sabah Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Halil Külkü ve Satı Uşağı köyleri de ele geçirildi.

Sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri de savaş uçakları tarafından bombardıman altına alındı. YPG'li teröristlerin Suriye tarafından attığı bir roket, Kilis'te bir zeytinliğe isabet etti.

BBC'den yalan haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere darbe üstüne darbe vurmasının dünyadaki etkileri sürüyor. Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör hattına engel olan TSK'nın operasyonlarını durduramayan İngilizler, medyayı kullanarak algı çalışmasına başladı.

BBC'de ekrana gelen bir yalan haberde; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede yaptığı hava operasyonları kapsamında tarihi eserlerin de hedef alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, "Harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle alınmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

700'e yakın terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının belirtildiği açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedefin imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur."

Anahtar Kelimeler:
BbcPKKYPGBurseyaAfrinSuriyeTSKTürkiye
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