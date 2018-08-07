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Bedellide 2 günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlikle ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.

07 Ağustos 2018 Salı 12:43
Bedellide 2 günde 200 bin başvuru

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor. Bakanlıktaki toplantılara zaman zaman Milli Savunma Bakanı Akar da başkanlık ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile diğer ilgililerin de yer aldığı toplantılarda bedelli askerlik uygulamasının tüm detayları masaya  yatırılıyor. Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli  askerliğe başvuracak gençlerin ve ailelerinin beklentilerinin farkında olduklarını, bunların tam olarak karşılanması için yoğun mesai harcadıklarını  belirtti.

Akar, bu kapsamda YÖK ile yapılan protokolle gençlerin öğrenimlerine devam ve sınavlarıyla ilgili oluşabilecek sorunların da ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik Bakanlığın, Genelkurmay  Başkanlığının ve Kuvvet Komutanlıklarının koordineli olarak çalıştığını vurgulayan Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en  kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikHulusi Akar
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