Bedellide adım atıldı

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili düzenleme Ak Parti tarafından dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenleme torba yasaya eklenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan milyonlarca insanı ilgilendiren bedelli askerliğe ilişkin açıklamalar geldi. Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

Daha önceki uygulamalardan farklı olarak bu düzenlemede 25 günlük temel askeri eğitim verilmesi öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, şu açıklamayı yaptı: "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizim için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur."

Son 30 yılda 5 kez bedelli çıktı

Türkiye son 30 yıl içerisindeki altıncı bedelli uygulamasını devreye koymaya hazırlanıyor. Daha önce askerlik hizmetinin bedelli olarak yerine getirilmesi uygulaması, 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında beş defa uygulandı.

1999 yılındaki uygulamanın sebebi, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamaktı. 1999'daki bedelli askerlik uygulamasında 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlar 15 bin mark (bugünkü parayla yaklaşık 42 bin TL), 1960'tan önce doğanlar ise 20 bin mark ödemişti. O dönemde 1.1 milyar mark gelir elde edildi.

Diğer iki uygulamanın sınırlarına bakıldığında, biriken kaçak-saklı-bakaya konumundaki problemli yükümlülerin eritilmesi temel gerekçe olarak gösterildi.

Bedelli askerlik uygulamasından, 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi istifade etti. Bedelli askerlik 2011 yılında da uygulandı.

Yasaya göre 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yapmış sayıldılar. O dönemde yasa çerçevesinde adaylar 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutuldular. Bedelli askerlik için 2011 yılında 66 binin üzerinde başvuru oldu.

2014 yılındaki bedelli askerlik uygulamasından ise yaklaşık 203 bin 905 kişi faydalandı.