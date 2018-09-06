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Bedellide başvuru 500 bine yaklaştı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 olduğunu bildirdi

06 Eylül 2018 Perşembe 15:23
Bedellide başvuru 500 bine yaklaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki ikinci celp dönemine ilişkin bilgi verildi. Bedelli askerlik ikinci celp döneminde silah altına alınacak 41 bin 631 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet'ten yayımlandığına ve bedelli askerliğin ikinci celp döneminde temel askerlik eğitimi alacakların telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiğine değinilen açıklamada, "Bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurdu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 125 bin 344 oldu. 2'nci celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri e-devlet adresinden yayımlandı" ifadelerine yer verildi.
AA

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