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Bedellide son rakam 450 bin

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi

02 Eylül 2018 Pazar 17:28
Bedellide son rakam 450 bin

Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 450 bine yaklaştı. Bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalar, Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının ilgili birimlerinin katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor. Sürece Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri de katkı sağlıyor. Bedelli askerlikten faydalanmak üzere 450 bine yakın başvuru yapıldı. 

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak. Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla çalışanlar, 2 bin Euro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek üç ay boyunca başvurularını e-Devlet üzerinden, ayrıca yurt içinde askerlik şubeleri ile yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek. Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak.

Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecek.  Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden, üç celp döneminden ilkinde temel askerlik eğitimi alacaklara ilişkin bilgiler, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanmıştı.
HABER MERKEZİ

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