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Bekçiler hırsızlığa set oldu

İçişleri Bakanlığı, bu yılın 7 ayında mal varlığına karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 azaldığını bildirdi

07 Ağustos 2018 Salı 19:27
Bekçiler hırsızlığa set oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının ardından gasp, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç olaylarının sayısı azalırken, mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı arttı. Bu yıl mal varlığına yönelik 348 bin 877 olay meydana geldi.

Mal varlığına karşı işlenen suç vakalarında aydınlatılma oranı ise geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 16 arttı. Bu vakaların yüzde 43'ü aydınlatıldı. Bu yılın ilk 7 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 20, yağma olaylarında ise yüzde 12'lik bir azalma yaşandı. Geçen yılın ilk yedi ayında 7 bin 25 yağma olayı yaşanırken, bu yıl olay sayısı 6 bin 168 oldu.

Bu yıl yağma olaylarının aydınlatılması oranında ise yüzde 5 artış yaşandı, 6 bin 168 yağma olayının yüzde 82'si aydınlatıldı. Hırsızlık olayı sayısı geçen yılın ilk yedi ayında 273 bin 995 iken bu sayı bu yıl 219 bin 901'e düştü. Hırsızlık olaylarının yüzde 28'i ortaya çıkartıldı.
HABER MERKEZİ

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