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Belçika Türklere oy kullandırmayacak

İdam cezasıyla ilgili olarak Türkiye’de yapılması muhtemel bir referanduma izin verilmeyeceğini açıklayan Almanya’nın ardından, benzer bir açıklama da Belçika’dan geldi

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Belçika Türklere oy kullandırmayacak

İdam cezasının getirilmesine ilişkin Türkiye'de yapılması muhtemel bir referanduma izin verilmeyeceğini açıklayan Almanya'nın ardından, benzer bir açıklama da Belçika'dan geldi. Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'de idam cezasının uygulanmasına ilişkin muhtemel bir referandum kapsamında Belçika'daki temsilciliklerde oy kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Flaman Bölge partilerinin sözcüleri de ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, "İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır. Bu nedenle Belçika'da, böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız" ifadeleri kullanıldı.

Benzer bir hamle Almanya'dan da gelmişti. Alman hükümeti, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye'nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya'da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez" demişti. DIŞ HABERLER

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