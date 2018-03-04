Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
banner138

BELDELER ÜÇLENDİ

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'e bağlı Bülbül ve Raco beldelerinden sonra dün de Şehy Hadid beldesini ele geçirdi. Böylece 130'dan fazla noktayı terörden arındıran TSK, 2615 teröristi de temizledi

04 Mart 2018 Pazar 18:06
BELDELER ÜÇLENDİ

Cumartesi günü Afrin'in kritik önemi haiz Raco beldesini terör örgütü PKK/PYD'nin elinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün de Afrin'in batısında stratejik öneme sahip Şeyh Hadid belde merkezini teröristlerden arındırdı. Şehy Hadid, TSK'nın Afrin'de terörden temizlediği 3. belde oldu. Operasyon kapsamında ilk olarak Bülbül belde merkezi ele geçirilmişti. TSK ve ÖSO, dün ayrıca Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi. 

Kaldı iki kritik belde

TSK, Afrin'de Cinderes ve Şeran beldelerini de kuşatmış durumda. Bu iki beldeye bağlı çok sayıda köy ve mezra terörden arındırılmış vaziyette. TSK'nın söz konusu bu iki belde merkezini ele geçirdikten sonra Afrin ilçe merkezini kuşatmaya alması bekleniyor.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 2612 teröristi etkisiz hale getirildi. Çeşitli kaynaklar bölgede en az 8 bin silahlı unsur olduğunu tahmin ediyor. Bu veri dikkate alındığında Afrin'deki her 3 teröristten biri temizlenmiş oldu. 

Kent merkezinde nüfus yoğun

Suriye’nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Bölgede yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik alan terör örgütü PYD/YPG denetiminde bulunuyor. Afrin ilçesinin yüzölçümü ise yaklaşık 2 bin 290 kilometrekare. Afrin'in merkezinde,2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu.

Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı. İlçedeki halkın yüzde 60'ını Araplar teşkil ediyor. RECEP BAHAR/ANALİZ
 

Anahtar Kelimeler:
TSKZeytin DalıHarekatAfrinBülbülRacoBeldeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticaret savaşları kapıda
Küresel ticaret savaşları kapıda
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
Barzaniler bağdat'tan kopmayacak
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
İran 'zorunlu başörtüsünü' tartışıyor
Esnafın başı dertte!
Esnafın başı dertte!
Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte
Yemek kartlarına düzenleme son dönemeçte
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
ABD'den Suriye'de 'şer' planı
Boşanma vakaları patladı
Boşanma vakaları patladı
Fındık üreticilerine Mart uyarısı
Fındık üreticilerine Mart uyarısı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim