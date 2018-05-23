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Belediye önünde tepki eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanan bir grup, hafriyat kamyonlarının karıştığı ölümlü trafik kazalarına tepki gösterdi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 13:34
Belediye önünde tepki eylemi

Kuzey Ormanları Savunması ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyesi bir grup, belediye binası önünde bir araya gelerek, "Doğayı, insanları ve İstanbul'u yok eden hafriyat kamyonu terörüne dur de" yazılı pankart açarak çeşitli sloganlar attı. İki yıl önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan'ın da katıldığı eylemde, ortak metni Emre Gündoğmuş ve Ayşe Yıkıcı okudu. Gündoğmuş, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sürücülerinin, İstanbul'un hemen hemen her ilçesi, semti ve mahallesinde yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle can kayıplarına yol açtıklarını öne sürdü. İstanbul'da 10 bine yakın hafriyat kamyonu ile beton mikserinin çalıştığını ifade eden Gündoğmuş, "Son bir senede bu kamyonlar, en az 30 insanımızı öldürdü. Denetimsizlik yüzünden şehrin her noktasında cirit atan bu araçların trafik ihlali artık sürekli tekrarlanan olaylar haline geldi." dedi.

Sadece insanların hayatı tehlikede değil

Kamyonların özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Kemerburgaz ve Göktürk gibi yerleşim birimleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok semtinde ölümlü kazalara sebep olduğunu belirten Gündoğmuş, "Bu kamyonlar sadece insanları değil, hayvanların da hayatlarını tehdit ediyor. İstanbul'un kuzeyinde köpek, tilki, karaca, domuz, çakal ve leylek gibi türlerden sayısız hayvan, yollarda kamyonların altında kalarak ölüyor." diye konuştu.

Şoförleri potansiyel katile dönüştüren sistem

Ayşe Yakıcı ise öncelikle yaşlı, engelli ve çocukların bulunduğu sokaklara ağır tonajlı araçların girmesinin yasaklanması gerektiğini savundu.Yakıcı şunları kaydetti:
"Kent içi yollarda araçlar şantiye giriş ve çıkışlarında kontrol edilmeli ve araçların yaya ile karşılaşması muhtemel güzergah boyunca eskort eşliğinde hareket etmesi sağlanmalıdır. Sorunun ana kaynaklarında biri olan ve şoförleri potansiyel katil haline getiren sefer başına ücretlendirme sistemine son verilmelidir. Elektronik Araç Takip Sistemi ile etkin denetim yapılmalıdır. Kamyonların yasak olan güzergahlarda ve saatlerde çalışmaları engellenmelidir.

Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemler sürekli kontrol edilmelidir."
Açıklamanın ardından grup üyeleri belediye binası önünden ayrıldı. AA
 

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