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Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:57
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Berberoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin, Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını esastan bozmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Avukat Ergün, müvekkilinin tahliye talebini içeren dilekçesini İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'na yerel mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozulduğu hatırlatıldı. Dilekçede, itirazın kabulü ile Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun ortadan kaldırılmasına ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. İtirazı, bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi değerlendirecek. AA

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