Berk, ‘Haydar Baş'ı dinleme zamanı’

YENİ MESAJ / KARABÜK

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu’nda Türkiye'nin sıcak gündemi değerlendirildi. Konuşmacılar arasında yer alan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı hukukçu İbrahim Berk, "Haydar Baş ile Atatürk arasındaki çizgi Türk milletinin istikametini belirliyor" dedi.

İbrahim Berk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkeyi yönetmeyi çocuk oyuncağı zannedenler, yanılmışım, Obama aldatmış, FETÖ aldatmış, Trump da beni aldattı, Esad aldattı, Öcalan aldattı deyip ülkeyi yönetmeyi bir nevi evcilik oyunu zannedenler ne zaman ki Atatürk-Haydar Baş çizgisine yaklaşıyor ülke nefes alıyor, ne zamanki uzaklaşıyorlar kafamızı duvardan duvara vuruyoruz. Onun için ben diyorum ki; aziz milletim Atatürk ve Haydar Baş bir büyük marka. O'nlar bir büyük istikamet insanları, Allah'ın seçtiği ve sevdiği insanlar. Millet seçtiğinde yanılabiliyor, bu bugünün meselesi değil, ama Allah'ın seçtiği ve sevdiği insanlar düşmanlarına bile ışık saçıyor. Nasıl oluyor bu? Bu Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi. Cenab-ı Allah'ın rahmet tecellisi kâfire bile nefes aldırıyor ama gelin Rahim tecellisinden istifade etmek için mü'min, Müslüman, muvahhit gibi duralım. Nasıl ki Hz. Ali'yi seçmeyen ve Muaviye'nin peşine düşen sahabiler yanılmadı mı? O peygamber soyuna, Cenab- ı Hakk'ın saf ve temiz ilan ettim dediği Ehl-i Beyt soyuna küfretmeyi emreden Muaviye'ler ülkeyi yönettiğini zannetti ama Hz. Ali'nin, Hasan'ın, Hz. Hüseyin'in ışığı bizi bu günlere taşıdı. Bizi buralara Muaviyeler getirmedi. "

‘Haydar Baş'ı dinleme zamanı’

"Dün İngiliz'e sığınan padişahtan medet arayan millet, belki ilk başlarda Atatürk'ü yalnız bıraktı ama Allah bu millete bir kahraman olarak Atatürk'ü getirdi" diyen İbrahim Berk, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Millet ne zaman Atatürk'ü idrak etti işte o zaman ayağa kalktı. Ben de diyorum ki; bugün iktidar, 'işsizliği ben çözemedim, herkes yanına iki tane işsiz alsın' demiyor mu? İşsizliği iktidar çözmeyecek miydi? Bugün iktidar ‘dış politikayı ben çözemedim ey millet Mehmedini sahaya sürüyorum’ diyor. Sizin hatalarınızı Mehmetçik mi temizleyecek? Şimdi kilitlenen Türkiye'yi ayağa kaldıracak, bu kilidi çözecek gerçek lideri, Atatürk gibi lider Haydar Baş'ı dinleme zamanı. Başka türlü bu kilit açılmayacak. Bunun dışındaki bütün çalışmalar beyhudedir. Çünkü kapitalizmin tekerine çomak sokacak yegane lider O. ABD'nin, Rusya'nın, Vatikan'ın, batının oyunlarını bozacak yegane lider O. Ey millet sürünmekten kurtulmak istiyorsan, kendine sağ kanat olarak Haydar Baş'ı, sol kanat olarak Atatürk'ü yap ve kanatlan."

‘Kritik bir süreçten geçiyoruz’

Karabük'te düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumu konuşmacılarından biri de BTP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi'ydi. Konuşmasında "Ülkemiz kritik bir süreçten geçmektedir" diyen Kepekçi şunları söyledi: "İçeride ve dışarıda varlığımızı tehdit eden gelişmeler var. Bu süreçten sağ salim kurtulmamızın yolu Prof. Dr. Haydar Baş ile birlikte olmak ile mümkündür. Ülke olarak mutlaka kendi ayaklarımız üstünde durmamız gerekmektedir. Ülkemizin yeniden imar edilmesine ihtiyaç vardır. Bu sanayi ile teknoloji ile olacaktır. Tarımla, hayvancılıkla olacaktır, eğitimle, güvenlik politikaları ile olacaktır. Milli Ekonomi Modeli ile devlet senyoraj hakkını kullanacak, maliyetlerin düşürülmesi ile enflasyon düşürülecektir. Milli para politikası ile paramız da bağımsızlığa kavuşacaktır."