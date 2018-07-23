'Beyaz Miğferler' ajan çıktı

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Suriye'de teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıları ve hiç gerçekleşmemiş kimyasal saldırıları Suriye hükümet güçleri yapmış gibi dünyaya lanse eden, kamuoyunda 'Beyaz Miğferler' (Beyaz Baretliler) olarak bilinen sözde sivil yardım kuruluşu üyeleri, İsrail operayonuyla ülkeden kaçırıldı.

Beyaz Miğferleri jet operasyonla Suriye'den kaçırılması örgütün hamisinin ABD ve İsrail olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Suriye’de Beyaz Baretliler mensubu 422 kişi ve aileleri, ABD-İsrail destekli bir operasyonla ülkeden tahliye edilerek, Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e geçirildi.

Plan, 827 Beyaz Miğferler üyesini ve ailelerini tahliye etmeye yönelikti ancak sadece 422’si tahliye edilebildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayid, yaptığı açıklamada, Suriye'de 'Beyaz Miğferler'den 422 kişinin, iskan etme sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçiş izni verildiğini belirtti.

Almanya, İngiltere ve Kanada tarafından iskan edilecek olan 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinin adı geçen ülkelere intikalinin üç ay içinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Sırlarıyla kaçtılar

Batılı istihbarat servislerince örgütlenen, finanse edilen ve ‘itibarlı’ kurumlar eliyle ödüllendirilen Beyaz Miğferler’in bütün sırlarıyla birlikte Suriye'de bırakılması anormal olurdu. Bu yüzden jet kaçırılma operasyonunun nedeninin, Suriye ordusunun teröristleri temizleyerek ilerleyişini sürdürmesi ve Beyaz Miğferler üyelerinin Suriye ve Rusya güçlerinin eline geçme endişesi olduğu tahmin ediliyor.

Zira, Beyaz Miğferler, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik hava saldırılarına zemin hazırlayan, 'Suriye ordusu kimyasal silah kullandı' yalanının baş aktörü konumundaydı. ABD ve müttefikleri Nisan 2017’de Han Şeyhun ve Nisan 2018’de Doğu Guta’da bu örgütün sunduğu görüntüleri delil sayarak Suriye’yi bombaladı.

Suriye'de ordu güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen pekçok kimyasal saldırıda Beyaz Miğferler bu iddiaları seslendirmiş ve sosyal medya üzerinden çeşitli düzmece görüntüler yayınlamıştı.

Örgüt üyeleri Suriye ve Rus güçlerinin eline geçmiş olsaydı, Beyaz Miğferlerin karanlık bağlantıları ortaya çıkarılacak olması, ABD ve İsrail için çok büyük bir endişe kaynağıydı.

Tahliye talebi ABD ve Kanada'dan

Beyaz Miğferlerin Suriye'den tahliye operasyonu, ABD ve Kanada'nın talebiyle İsrail tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Beyaz Miğferler" mensuplarının Suriye'den çıkarılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; 'Trump benden yardım etmemi istedi' dedi. Netanyahu, "ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Josten Trood ve diğerleri benden Suriye'deki Beyaz Miğferler örgütü mensubu yüzlerce kişiyi kurtarmamı istediler" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da İsrail'in ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine, Suriye'deki Beyaz Miğferler üyelerini aileleriyle birlikte tahliye ettiklerini duyurdu.

Örgüt başkanından itiraf gibi açıklama

Kesin rakam vermekten kaçınarak, birçok gönüllü ve ailesinin tahliye edildiğini açıklayan Beyaz Miğferler Başkanı Riyad Salih, İsrail'in yardımıyla tahiliyenin gerçekleştiğini açıkça itiraf etti.

Salih, Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan ekiplerin ve yakınlarının tahliyesi için BM ile iletişime geçtiklerini ve İsrail desteğiyle Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e geçişlerin sağlandığını açıkladı.

Tahliye operasyonundaki İsrail desteğine dikkatleri çeken ve olayı 'skandal' olarak değerlendiren Suriye medyası ise "Beyaz Miğferler düşmanla işbirliği yaptı" yorumunda bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise “Beyaz Miğferler sırrı su yüzüne çıktı ve ajanlık görevleri sona erdi” ifadelerini kullandı.

Beyaz Miğferler'in kurucusu bir İngiliz

2013'te İstanbul'da kurulan Beyaz Miğferler adlı örgütün resmi adı Suriye Sivil Savunma. Kurucusu ise ilginçtir, eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier. ABD ve İngiltere'nin verdiği 300 bin dolarla kurulan örgüt için 3 bin kişi eğitildi.

Beyaz Miğferler'in Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi bulunuyordu. Beyaz Miğferler, geçen yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The White Helmets" isimli belgeselleri ile de en iyi kısa belgesel dalında Oscar kazanmıştı.

ABD Dışişleri 27 Nisan 2016’de örgüte 23 milyon dolar verildiğini teyit etti. Tahminen bu rakam Mart 2018 itibariyle 33 milyon dolara ulaştı.

İngiltere ise örgüte 40 milyon sterlin verdi. Britanya Dışişleri ve Kraliyet Ordusu’nda çalışmış olan Le Mesurier, 11 Haziran 2016’da Kraliçe tarafından Beyaz Miğferler projesi nedeniyle Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile ödüllendirildi.

Kanada, Danimarka, Hollanda, Almanya, Yeni Zelanda ve Japonya da finansörler arasında.