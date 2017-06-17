Beyin göçü önlenmeli

Gürer, yurtdışında farklı üniversitelerde bilimsel çalışmalarda yer alan Türk vatandaşı sayısının da açıklanmasını istedi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dünyanın önemli merkezlerindeki üniversitelerde bilim insanlarımızın ve araştırmacılarımızın olmasını bir zenginlik olarak değerlendiriyor ve bu vatandaşlarımızın çalışmalarından ülkemizin de menfaatine olacak şekilde istifade edilmesi üzerine odaklanılması gerektiğini değerlendiriyoruz” dedi. Çavuşoğlu, yurtdışında yaklaşık 5.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da olmak üzere, takriben 6 milyon vatandaşımızın yaşadığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu’nun beyin göçü sorununun önlenmesine yönelik verdiği yanıtı değerlendiren Niğde Milletvekili Gürer, “Hükümetin ve bakanlığın yapması gereken, beyin göçünü bir zenginlik olarak değerlendirmek yerine, bu göçü önlemenin yolunu bulmaktır. Yoksa temsilciliklerin, yurtdışındaki ülkelerde alanlarında öne çıkan Türk vatandaşları ile temas halinde olması, beyin göçünün önlenmesi için yeterli bir uygulama değildir” dedi. YENİ MESAJ/ANKARA