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Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Türkiye Afrin Zeytin Dalı Harekatını sürdürürken ABD destekli terör örgütü PKK-PYD roketli saldırılarla Reyhanlı ve Kilis'i hedef alıyor. Harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'te 2, Reyhanlı'da da 1 kişi atılan roketler sonucu hayatını kaybetti. Son 1.5 yılda PYD ve DEAŞ tarafından yapılan roketli saldırılarda ölü sayısı ise 30'a yaklaştı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
Bilanço ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

ABD desteğiyle Suriye sınırımıza yerleşen terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG sık sık Suriye tarafından Türkiye topraklarına roketli saldırı düzenliyor.

Fırat Kalkanı harekâtının yapılmasının en önemli nedenlerinden biri olan bu saldırılar Zeytin Dalı harekâtıyla yeniden hızlandı. Hedefteki yerler ise Kilis ve Reyhanlı.

Bu iki nokta sık sık teröristlerin Suriye tarafından attığı roketlerin hedefi oluyor. Son olarak Afrin bölgesinden atılan roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra da aynı mahallede başka bir eve daha roket düştü.

Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Roketler günlük yaşamın parçası oldu

Roketlerin menzilindeki bir diğer nokta da Kilis. Kilis de tıpkı Reyhanlı gibi hemen hemen hergün roketlerin hedefi oluyor. Zeytin Dalı harekâtının başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20'den fazla roket atıldı.

Saldırılarda biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Bu roketlerden biri Çalık Camiinde akşam namazı kılan cemaatin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri roketlerin atıldığı noktaları ateş altına alarak imha ediyor.

DEAŞ da Kilis'i hedef alıyordu

Kilislilerin hayatlarının bir parçası haline gelen roket saldırıları uzun süredir devam ediyor. Terör örgütü PKK-PYD/YPG'den önce terör örgütü DEAŞ da Kilis'e roketli saldırılar düzenliyordu.

Fırat Kalkanı harekâtının yapılmasının nedenlerinden biri olan bu roketli saldırılar 25 can aldı. 18 Ocak- 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın kontrol altında tuttuğu alanlardan Kilis’e toplamda 95 roketli saldırıları yapıldı.

Kilis’te 13’ü Türk vatandaşı, 11’i de Suriye uyruklu biri polis olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. 109 ise yaralandı. Bu süreçte 86 araç, 18 kamu binası, 38 iş yeri zarar gördü. Zarar gören toplam ikamet sayısı da 367 oldu.

Kilis’e gerek DEAŞ gerekse PKK-PYD terör örgütü tarafından atılan roketler sonucu toplam 27 kişi hayatını kaybederken, 129 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 31.01.2018 23:08
Anahtar Kelimeler:
Zeytin DalıTürkiyePydPKKışidDeaşKilisReyhanlıAfrin
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