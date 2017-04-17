Binlerce hasta sandığa taşındı

Türkiye genelinde çok sayıda hasta ve yaşlı, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullandı. Elazığ Kırklar Mahallesi'nde oturan 39 yaşındaki kas hastası Ahmet Karabulut, sağlık görevlileri tarafından evinden ambulansla alınarak oy vereceği Harput Anadolu Lisesi'ne götürüldü.

Karabulut, "Kas hastasıyım, 2 yıldır ilk defa dışarıya çıkıyorum. Oy kullanmak için kendim talep ettim. Sağ olsunlar gelip beni aldılar. Oyumu kullandım, vatanıma milletime hayırlı olsun" dedi.

Sandığa gidebilenlerin oranı yüzde 10'dan az

Elazığ İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi, evde sağlık hizmeti gören 2 bin 420 hastayı telefonla arayarak, oy kullanmaya gidip gitmeyeceklerini sordu. Bu hastalardan 145'inin oyunu kullanmak istemesi üzerine Kamu Hastaneler Birliği ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Birimi tarafından 11 mobil ekip oluşturuldu.

Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesinde görevli Dr. Murat Görmez de, Diyarbakır'da kayıtlı 2 bin 675 hastanın bulunduğunu, bunlardan bin 283'nün oy kullanabilecek durumda olduğunu belirtti. Görmez, oy kullanmak isteyenlerin yaklaşık 250 kişi olduğunu dile getirdi.

102 yaşında oy kullandı

Konya'nın Hadim ilçesinde, anayasa değişikliği halk oylamasında, eli bastonlu yaşları 80 ile 102 arasında değişen nineler, adeta demokrasi dersi vererek oylarını kullandı. Heyecanlı oldukları gözlenen nineler Ayşe Şahin (87), Ayşe Gök (80), Huriye Uçar (84), Emine Orhan (80), Ayşe Ural (85), Şerife Durmazer (102), Fatma Özdoğan (85) hep bir ağızdan, "Sonuç ne çıkarsa vatanımız için hayırlısı olsun. Kavgaya, gürültüye gerek yok" ifadelerini kullandı.