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Bir bilimkurgu klasiği: Chocky

Bilimkurgunun ünlü yazarlarından John Wyndham’ın dünya, insanlık ve teknoloji üzerine kaleme aldığı çarpıcı romanı Chocky ilk kez Türkçede. Televizyon dizisine de uyarlanan Chocky, klasikleşmiş bilimkurgu eserlerinden biri

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:33
Bir bilimkurgu klasiği: Chocky

John Wyndham’ın on bir yaşındaki bir çocuğun zihninde duyduğu sesle kurduğu sıra dışı ilişkiyi merkezine alan romanı Chocky, Delidolu Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.
Sosyopolitik meseleleri bilimkurgu türüne başarıyla taşıyan John Wyndham, Chocky'de, büyüme çağındaki bir çocuğun gözünden dünyayı ve insanlığı irdeliyor.

On bir yaşındaki Matthew bir gün zihninde, nereden geldiğini bilmediği bir ses duymaya başlar. Bu sesin adı Chocky’dir. Ailesi bu durumu başlarda sıradan bir “hayali arkadaş” olarak nitelendirir; ancak zamanla işin rengi değişir. Matthew kendisinden beklenmeyecek üstün davranışlar sergiler, zorlu matematik ve fizik kuramlarından bahseder, harika resimler yapar ve olağanüstü kahramanlıklar sergiler. Artık herkes, Chocky’nin ne kadar “hayali” olduğunu sorgulamaya başlamıştır…

Gizemli bir roman olan Chocky, okurla ilk buluşmasının üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen dünya ve insanlık üzerine yaptığı isabetli tespitlerle güncelliğini yitirmiyor. OKAN EGESEL

Anahtar Kelimeler:
ChockyBilimkurgu
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