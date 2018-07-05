Bir devrin sonu! Başbakan dükkânı kapatıyor...

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Başbakan Binali Yıldırım, 30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 25. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada "Dükkânı kapatıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım, dükkânı kapatmadan önce Anadolu Ajansı Editör Masası Özel’e konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. OHAL'in 18 Temmuz'da dönem olarak sona ereceğine dikkati çeken Yıldırım, yenilenmesi için hükümetin OHAL'in devamına yönelik karar alıp bunu Meclis'e göndermesi gerektiğini, bunun yapılmaması halinde ise OHAL'in kalkmış olacağını anlattı.

Yıldırım, "Hükümet, önümüzdeki Pazartesi açıklanacak. Kabine iş başı yapacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak. Muhtemelen 6 Haziran Cuma günü son KHK'mızı, olağanüstü KHK'mızı yayınlayacağız ve orada bu terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak. Çünkü bu güvenlik meselesi... Böylece bu süreci tamamlamış olacağız" bilgisini paylaştı.

24 Haziran'da mesajı aldık

Başbakan Yıldırım, gündemde yer alan bazı önemli başlıklar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

24 Haziran'ın mesajı: 1 Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık.

Türkiye'nin bundan sonraki gündemi: Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek.

Bedelli askerlik: Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Bedelli askerlikte sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak...

Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka.

Yerel seçimler erkene alınmasın

Yerel seçimlerin erkene alınması: Daha seçimden yeni çıktık. Millet bir 'oh' diyecek tekrar. 'Seçimi öne aldık' vesaire... Bunlarla ülkeye yazık ediyoruz. Şu var, bu mart seçimleri için bir şey söz konusu olmaz. Birincisi Anayasa değişikliği gerekiyor.

Bir de şurada aylar kalmış seçime. ir mutabakat olması lazım ki 400 üzerinde kabulle yaparsanız bu değişiklik olur. Sırf bunun için referanduma gidilmeyeceğine göre...

Bir sonraki seçimin tarihi: Parlamentoda partilerin uzlaşması suretiyle takip eden 2023 seçimleri Kasım ayına alınabilir.

Çocuk istismarı ve hayvan hakları: Konu içerik olarak çıkaracağımız son KHK'da değerlendirilebilir.

Menbiç'te ABD ile çalışıyoruz

Menbiç: Fırat'ın batısını terörden temizledik. Geriye kalan kısımda da Münbiç'te ABD ile çalışıyoruz ama 'Fırat'ın doğusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye açık açık söylüyoruz. Tamam, DEAŞ'la mücadele, PKK ile mücadele kadar önemli, buna bir itirazımız yok ama şu anda bitti bu.

DEAŞ diye bir şey kalmadı. O halde niye PYD, YPG örgütleri desteklenmeye devam ediliyor? Bunun bir izahı olması lazım. NATO'da birlikte olduğumuz, yıllardan beri derin ilişkilerimiz olan Amerika'nın bu konuyu değerlendirmesi lazım.

Erdoğan yanındakini rahat ettirmez

Erdoğan yorumu: Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar.

Ben, kendisini 1978'den beri bilirim. Beraber belediyede çalıştık. Son 16 yılda kabinesinde görev yaptık. Son 2 yıldır başbakan olarak yine birlikte çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da Rabbimiz ömür verirse, bu birlikteliğimiz devam edecek.

TBMM Başkanlığı: Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi yok. Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hâkimiyetini gösteriyor.

Kamuda tasarruf zamanı

Yeni dönemde ekonomi: Yeni hükümet döneminde yapısal reformlar yapılmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek.

Böylece kaynak ihtiyacını daha da azaltmış olacağız. Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım... Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız.

OHAL bilançosu

OHAL'in 23 aylık döneminde aralarında asker, polis, hâkim ve savcıların da yer aldığı yaklaşık 107 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bu dönemde 5 binden fazla akademisyen ile 33 binden fazla öğretmenin kamu ile ilişiği kesildi.

OHAL Komisyonu'na ihraç edilenler tarafından 100 binden fazla başvuru yapıldı. Bu dosyalardan 19 bin 600'ü incelendi, 1010 kişi görevine iade edildi. Bu süreçte 50 binden fazla kişi tutuklandı.