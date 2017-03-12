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Bir haftada 289 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 289 yabancı uyruklu ile 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Bir haftada 289 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Akdeniz ve Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.  Bu faaliyetler kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 3-10 Mart'ta Akdeniz ve  Kuzey Ege Grup Komutanlığının sorumluluk sahasındaki 7 olayda 289 yabancı uyruklu ile 7 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. AA

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