Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 573 oldu. Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.

AA