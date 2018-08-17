Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
228.927
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6842
EURO
6.8881

Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 10-16 Ağustos tarihlerinde yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda olmak üzere 52 terörist etkisiz hale getirildi

17 Ağustos 2018 Cuma 17:35
Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ve Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde, 15 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4 bin 573 oldu. Terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı. 
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de bitiyor
OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de bitiyor
Katar'ın desteği 3 ülkeye battı
Katar'ın desteği 3 ülkeye battı
Henkel: Piyasaya ürün veriyoruz
Henkel: Piyasaya ürün veriyoruz
Skandal haber! Tutuklu Amerikalılar içinde ajanlar da var
Skandal haber! Tutuklu Amerikalılar içinde ajanlar da var
Akar ve Fidan'dan Moskova'ya 'Yeni eksen' ziyareti
Akar ve Fidan'dan Moskova'ya 'Yeni eksen' ziyareti
Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması
Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması
Korkutan uyarı! Marmara depremi sonrası tsunami...
Korkutan uyarı! Marmara depremi sonrası tsunami...
Kurbanlıklarınız hangi ülkeden olsun?
Kurbanlıklarınız hangi ülkeden olsun?
Depreme hazır değiliz
Depreme hazır değiliz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim