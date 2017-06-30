Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, 22-29 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova ile Çukurca, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri örgütün lider kadrosunda yer alan sözde Botan Herekol cephesi Herekol alanı sorumlusu İran uyruklu Sinan Rojhilat kod adlı Behnam Sadiki yaralı olmak üzere 60 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.
Bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda biri sözde lider kadroda bulunan 60 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
30 Haziran 2017 Cuma 15:44
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