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Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

06 Ekim 2017 Cuma 17:42
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Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ı teröristlerden temizlemek amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.

Bu kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde (İncebel ve Kato dağları), Cizre ve Silopi ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi (Alandüz-İkiyakalar), Siirt'in Baykan ve Eruh ilçeleri ve Diyarbakır'ın Lice ve bazı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 68 terörist etkisiz hale getirildi, 63 piyade tüfeği, bir doçka uçaksavar makinalı tüfek, iki makinalı tüfek, bir keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, iki makinalı tabanca ve 6 tabanca olmak üzere toplam 78 silah, 55 el bombası, 7 mayın, 3 bin 719 hafif silah mühimmatı, 238 uçaksavar mühimmatı, bir adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 26 adet RPG-7 roketatar roketi, 45 şarjör, 238 kilo amonyum nitrat, 400 gram tahrip kalıbı, iki el dürbünü, 5 telsiz ve 79 tüp ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlarda 22 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi. Operasyonlarda 13 asker şehit oldu, 23 asker ise yaralandı. Şırnak, Hakkari, Diyarbakır ve Siirt bölgelerinde icra edilen etkili operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne önemli kayıplar verdirilerek, ağır darbe indirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
68 TeröristTSK
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