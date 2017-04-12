'Bir kişiye devleti teslim etmek riskli'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 maddelik anayasa değişikliği tartışmalarının kendileri dışında pek dile getirilmediğini belirterek, "Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak. Sizin elinizden alınacak hakları duyurmamak. Bunun yolunu, yöntemini arıyorlar. Ama söz, karar verdim. Ayın 16'sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içerisine girmeyeceğim" dedi.

"Geri Dönüşüm İşçileriyle Buluşma" programında konuşan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği sürecinde sürekli kendisinin gündem edildiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "18 maddelik değişiklikle ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Medeni bir insan gibi onlara çağrı yaptım. Dünya kadar televizyonları var. Buyurun gelin, kavga edecek halimiz yok. Bu tek adam rejiminde ne geliyor, demokratik parlamenter sistemde ne olması lazım, oturup konuşalım. Cesaret edip gelemiyorlar. Yürekleri yetmiyor. Üstünlerin hukukunu kurmak istiyorlar, hukukun üstünlüğünü değil. Tek bir örnek vereceğim size. Kaç bakan olacağına bir tek kişi karar verecek. Bu bakanların görevleri ne olacak, bir kişi karar verecek. Devletin bütün dengeleri alt üst olacak. Yeni bir devlet kuracaklar diye sandığa gidecekler."

Kılıçdaroğlu, dünyanın en gelmiş 20 ülkesinde ABD hariç, diğerlerinin tamamının parlamenter sistemle yönetildiğini, dünyanın en yoksul 20 ülkesinde ise başkanlık sistemi olduğunu aktardı.

AA