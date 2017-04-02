Bir köpek uğruna katil oldu

Konya'da köpeğe küfür etme meselesinden çıkan kavgada 14 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybederken, zanlı olay yeri yakınında bağlı olan köpekten yola çıkılarak yakalandı. Olay, önceki gece merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Murat Baştuğ (30) ile arkadaşı Selçuk B. cadde üzerinde yürürken Altıyol Üst Geçidinin altında Yunus Ç.'ye (31) ait olan köpeğin havlamasından rahatsız oldu ve iki arkadaş köpeğe küfür etti. Bunun üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Selçuk B., eline geçirdiği maden suyu şişesine benzer bir şişeyle Yunus Ç.’nin kafasına vurdu. Bunun ardından Yunus Ç. iki arkadaşı kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamaca yaklaşık 150 metre ilerideki Murat Baştuğ'un evinin önünde son buldu. Yunus Ç. apartmanın içerisine kaçan Murat Baştuğ’u 14 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Murat Baştuğ, ağabeyi Hüseyin Baştuğ'un kapısını çalarak yardım istedi. Hüseyin Baştuğ, kardeşine kendisini kimin bıçakladığını sordu. Murat Baştuğ, 'tanımıyorum' dedikten sonra bilincini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Baştuğ sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baştuğ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Köpeği bulan polis zanlıya ulaştı

Olayın ardından polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı ve Altıyol Üst Geçidinin altında Yunus Ç.'nin köpeğini bağlı halde buldu. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alarak sahibini araştırmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri yakınındaki Zafer Mahallesi'nde araştırma yaparken bir kişi köpeği tanıdı. Köpeğin Yunus Ç.'ye ait olduğunu netleştiren ekipler, zanlının ev adresini belirledikten sonra evinde gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yunus Ç. daha sonra emniyete götürüldü. İHA