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Bir kritik FETÖ davası daha

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 52 sanık hakkında açılan dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Pazartesi günü görülecek. Davaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da müşteki olarak katılacak.

24 Eylül 2017 Pazar 16:36
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Bir kritik FETÖ davası daha

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 52 kişi hakkında açılan davanın duruşması, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Pazartesi günü görülmeye başlanacak.

Sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bazı sanıklar için "askeri komutanlıkların gasbı", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "birden fazla kişiyle silahla tehdit", "kamu malına zarar vermek", "kamuya ait araçları suçta kullanmak" ve "hürriyeti engelleme" suçlarından da kamu davası açıldı.

Hayati Yazıcı müşteki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol müşteki olarak yer aldığı iddianamede, hakkında kamu davası açılan sanık Ahmet Bican Kırker'in olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Eğitim ve Tümen Komutanlığına darbeye teşebbüs amacıyla olay gecesi giderek burada komutayı ele geçirip mevcut tümen komutanı Akyol'un rehin alınıp Akıncı Hava Üssü'ne götürülmesini sağladığı belirtiliyor.

Karargahtan 2 tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, askeri araçların halkın karşı koyması üzerine birliğe döndüğü ve tekrar çıkış yapamadığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bir Kritik FETÖ Davası DahaFetöHayati Yazıcı
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