'Bir kuşatmayla karşı karşıyayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Makamında oturan değil, koşan koşturan bir cumhurbaşkanı olmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, ''Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle başarıyla verdiği sınavlarla olgunlaşmış tüm dünyada parmakla gösterilecek konuma gelmiştir. Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek olan temel faktör insandır. İnsanı dikkate almayan hiçbir sistem başarılı olamaz. Yeni yönetim sistemimizin başarı çıtasını insan belirleyecektir. Hiç kimsenin sistemi yavaşlatmasına müsaade edemeyiz. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına eskisine göre çok daha büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kadroyu yeteri kadar etkin şekilde maalesef kullanamadığımıza da inanıyorum. Yeni dönemde sizlerden daha büyük gayretler ve sonuçlar bekliyoruz" dedi.

'Yeni ataklara hazırlıklı olalım'

"Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler şu gerçeği bir kez daha gösterdi; Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye'nin milli onurunu haysiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız. İstediğin kadar başkan ol, ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin. Bir tarafta stratejik ortak olacaksın bir tarafta stratejik ortağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Battık bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da devam edecektir. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Terörden ekonomik manipülasyonlara bir dizi operasyona maruz kalmamızın en önemli sebebi, milli menfaatlerimiz noktasında tavizsiz bir tutum takınmış olmamızdır."

'İhanet şebekelerinin inlerini yıkacağız'

Sosyal medya üzerinden spekülasyon yapan kişilere karşı yargının gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu: "Sosyal medya üzerinden ekonomik terör kişilikleri var bunlara karşı yargımız tedbirlerini almıştır. Bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebekelerine de elini koluna sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. C planının arkasında yatan gerçek şu sermayeye el koymak. Bunlar falcı mıdır? Anlamak mümkün değil, böyle bir şey mi açıkladık? Neye göre bunu söylüyorsun? Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz. Burada asıl mesele Türkiye'yi hedeflerinden vazgeçirmektir. Oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak için boş bir kağıttan kaplana dönüştürmektir. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmamız da milletimizin birliği beraberliği ve desteği ile mümkündür. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız.''