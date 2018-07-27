Bir takas iddiası da ABD'den!

Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan makalede, Ankara ile Washington arasındaki Rahip Brunson krizinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

Makalede, Erdoğan ve Trump'ın, NATO Zirvesi'ndeki görüşmede Brunson'a karşılık İsrail'de yargılanan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması konusunda anlaştığı iddia edildi.

Gazeteye göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, zirve sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak Ebru Özkan'ı istediği iddia edildi.

Ebru Özkan iddiası yalanlandı

Ankara, İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'li rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi için ABD ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan’ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, "Rahip Brunson’ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan’ın İsrail’deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz’da İsrail’deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adı geçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" diye yanıt verdi.