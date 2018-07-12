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Bir tren kazası da Sarıkamış’ta

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu treninin çarptığı 20 büyükbaş hayvan telef oldu

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:56
Bir tren kazası da Sarıkamış’ta

Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi, Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Aşıt Tüneli içerisine giren 20 büyükbaş hayvana çarptı. Telef olan büyükbaş hayvanları olay yerine gelen TCDD  ekipleri tünelden çıkardı. Tünel içerisinde temizleme çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvan sahibi Mücahit Reçber, yaptığı açıklamada, hayvanların tren yoluna yakın merada otladığını belirterek, “Hayvanlar aşırı sıcaktan dolayı serinlemek için tünele doğru kaçmışlar. Hayvanların başında olan kardeşimiz kontrol edemeyince tünel içerisine yaklaşık 50 metre girmişler.” dedi.

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