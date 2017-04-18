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Bir Türk firması daha satılıyor

Merkezi Fransa'da bulunan Sephora Kozmetik, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ'yi devralmak için Rekabet Kuruluna başvurdu

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Bir Türk firması daha satılıyor

SELİM AYANOĞLU
Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ’nin, Sephora Kozmetik AŞ tarafından devralınması için Kurula başvuruldu. Sephora'nın 33 ülkede 2 bin 300 mağazası bulunuyor.
1979 yılında Ankara'da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükseldi. Şirketin, önemli bir kısmı İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 80 mağazası bulunuyor. Tekin Acar'ı satın almak üzere masada olan Fransız Sephora'nın temeli ise 1969 yılında atıldı. Ünlü marka, Fransa'nın yanı sıra dünyanın bir çok ülkesine yayılmış durumda. Fransa'da 300 mağazası bulunan Sephora'nın dünya genelinde 2 bin 300 mağazası bulunuyor. Şirketin dünya genelinde 25 bin çalışanı var. Saphora'nın sadece Champs-Elysées mağazasına her yıl 6 milyon ziyaretçi gidiyor.

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