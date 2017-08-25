Birbirlerini yalanlıyorlar

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması devam edilen Kara Havacılık Komutanlığı davası, yaşananları gün yüzüne çıkartıyor. Planladıkları darbe girişiminin başarısız olup, açılan davalarda birden fazla ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan darbeci askerlerin duruşmalardaki ifadeleri birbirlerinin beyanlarını çürütüyor.



Darbe girişimi sırasında uçuş yaptığı helikopterle ateş eden darbeci pilot Cebrail Sert'in, "Uçuş gerçekleştirmedim" ifadesini, helikopterle uçtuğunu gören diğer sanıkların söyledikleri yalanladı. Sert'in çapraz sorgusu sırasında diğer sanıklar da söz alarak çeşitli sorular yöneltti. Bunun üzerine söz alan sanık Murat Özel, "Süper kobra helikopteriyle Ali Ercan ve siz iniş yaptınız. Bana 'bir arıza var' dediniz mi, demediniz mi?" sorusuna Sert, "Hayır demedim" karşılığını verdi. Sanık Özel, Sert'in bu ifadesi üzerine, "Burada akşama kadar hikaye okuyorlar" dedi.



Sanık Fatih Sevinç'in, "Helikopter indiğinde ben sizi gördüm" sözlerine Sert, "Yanlış görmüşsün" diyerek, karşılık verdi. Hava Harp Okulu'nda süper kobra helikopter teknisyeni olarak görev yapan sanıklardan eski Astsubay Murat Özel de savunmasında diğer sanıkların yalan beyanlarını anlattı. Darbe girişimi sırasında uçuş yapan helikopterleri kimlerin kullandığını da anlatan Özel, kobra helikopterden binbaşı Ali Ercan ile Sert'in indiğini belirtti. Sanıklardan Fırat Darende de savunmasında helikopterle uçanlar arasında Ercan ve Sert'in olduğunu bildirdi.