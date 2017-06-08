Birleşik Krallık’ta kritik seçim

ERSAN İLTER/İSTANBUL
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta halk, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gitti. Muhafazakar Partinin lideri ve Başbakan Theresa May, yerel saatle 09.15'te (TSİ 11.15) Londra'nın batısındaki Maidenead'de, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise aynı saatlerde Londra'nın Islington bölgesinde oy verdi.
Aday enflasyonu var
Kraliçe hiç oy kullanmadı
İngiltere'de seçmenler pusulada destekledikleri isimlerin yanına 'x' işareti koyarak oyunu kullanıyor. Bir seçmenin onay işareti veya gülen surat gibi, seçim görevlilerinin bir adaya onay verildiğini anlamasını sağlayacak işaretler kullanması da mümkün.
Ayinler bölünmesin diye...
Kimi rivayetlere göre ise köylerde pazarların Perşembe günü kurulması ve Pazar günü kilise ayinlerinin bölünmemesi de bu kararda etkili olan gerekçelerdi.
İki aday eşit oy alırsa?
İngiltere'de dar bölge seçim sistemi uygulanıyor. 650 seçim bölgesinde oy oranı ne olursa olsun, en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.
Eğer bir seçim bölgesindeki iki aday aynı sayıda oy alırsa, ilk yapılan oyları tekrar saymak oluyor. Bu da sonucu değiştirmezse kazanan aday yazı-tura, şapkadan isim çekme veya kısa-uzun çöp çekme gibi yöntemlerle belirleniyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise bölgenin seçim kurulu başkanı karar veriyor.
İngiltere'de 1929'dan bugüne dek 24 başbakanın 12'si göreve seçimle gelmeyen isimlerden oluşuyor.
Başbakan Theresa May de, selefi David Cameron'un Brexit referandumu sonrası istifası üzerine göreve gelmişti.
İşçi Partili son başbakan Gordon Brown da benzer şekilde selefi Tony Blair'in istifası sonrası bu görevi üstlenmiş, 2010'da yapılan genel seçimi kaybetmişti. İngiltere'de 650 üyeli Avam Kamarası'nın toplantı salonunda sadece 427 kişinin oturmasına yetecek kadar yer var.
Bu yüzden tüm milletvekilleri Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında oturamıyor.