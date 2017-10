Biteriz ferdayı! Et ithalatına tepki çığ gibi

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Türkiye'nin dört bir köşesinden besiciler başta Sırbistan olmak üzere Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinden yapılan ve yapılmaya devam edecek et ithalatına karşı seslerini yükseltiyor. Ankara Sincan Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Birol Mermer, "Et ithalatı devam ettiği sürece yerli üretim bitecektir. Binlerce hayvan üreticisi büyük zararlar ile sektörden çekilmek zorunda kalacaktır" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde faaliyet gösteren besicilerle Sincan Hayvancılık Bölgesi'nde Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen Mermer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve 7 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ' ile kemiksiz et ithalatına izin verilmesine tepki gösterdi.

Neden ithalatçı olduk?

Türkiye'nin 1980 öncesinde et ve canlı hayvan ihracatçısıyken şimdi ithalatçı konumuna geldiğini belirten Mermer, besicilerin yeni yatırımlar ile üretim miktarını artırmış olmalarına rağmen et üretiminde yıllık 150 bin ton civarında açığın ortaya çıktığına dikkati çekti.

Mermer, "Biz besiciler olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyoruz; mevcutta olan et açığının direkt karkas ve lop et ithalatı ile karşılanmak istenmesi hayvancılık sektörüne onarımı imkânsız zararlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Mermer, 2010'da et ithalatının çözüm olarak düşünüldüğünü ancak yerli üretimin bitme noktasına geldiğinin görülmesi üzerine bundan vazgeçildiğini hatırlatarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının şu an aynı yanlışı tekrarladığını vurguladı.

Hayvan besleme maliyetleri yüksek

"Tüketicilerimize ucuz et sağlamayı bizler de arzu ediyoruz ancak ülkemizdeki hayvan besleme maliyetleri ile biz üreticilerin ithal et ile rekabet etme şansı yoktur." diyen Mermer, şöyle konuştu: "Yöneticilerimiz şu an kısa süreliğine piyasaya ucuz et sürüp yerli üretimi kökten bitirmek mi yoksa yerli üretimi de destekleyerek et arzının milli imkânlarla sürdürülebilirliğini sağlamak mı istiyor? Bunun kararının verilmesi gerekiyor. Şu anki et ithalatı devam ettiği sürece yerli üretim bitecektir. Binlerce hayvan üreticisi büyük zararlar ile sektörden çekilmek zorunda kalacaktır. Bunun için besicilerin kısa vadede çözüm önerisi, et açığının karkas et ithalatı ile değil, besilik hayvan varlığının artırılarak sağlanması, uzun vadede ise et ırkı damızlık üretiminin desteklenerek arttırılmasıdır."

Çare üreticiyi desteklemekten geçiyor

Aksaray Canlı Hayvan Pazarı'nda bulunan besici ve üreticiler, et ithalatına tepki gösterdi. Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda bir araya gelen besiciler, ithal ete tepki göstererek, "İthal ete hayır" diye slogan attı.

Türkiye'de 14 milyon 816 bin büyükbaş, 44 milyon 572 bin küçükbaş hayvanın varlığına işaret eden Özkök, "Resmi rakamlara göre ise 700 bin adede yaklaşan ithal besi danası var. Kasaplık karkas et ve kemiksiz et ithalatı projesi yanlış bir projedir. Güney Amerika ve Avrupa'dan yapılan besi danası ithalatı olmasına rağmen biz üreticiler yem girdileri ve maliyetleri çok yüksek olduğu halde bu bizim işimiz diyerek üretime devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de ithalatın her türlüsüne karşı olduklarını ve bu durumun düzeltilmesini istediklerini dile getirdi.

Damızlık, besi hayvanının yanı sıra karkas et ithalatını da istemediklerini dile getiren Aktürk, "Kendi üreticimizi, yetiştiricimizi destekleyerek bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Alınan ithalat kararı özellikle ülkemizdeki hayvan yetiştiricisini çok zor durumda bırakmıştır. Girdi fiyatlarının düşürülmesinin bunun tek çaresi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.