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Bitlis'ten acı haber: 5 şehit

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı.

21 Ocak 2018 Pazar 14:11
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Bitlis'ten acı haber: 5 şehit

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe bölgesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında Pazar günü saat 12.20 sularında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında görevli personelin üzerine çığ düştüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç, Emin Keser, Taner Açıker, Yusuf Dertli ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu isimli personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel, helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bitlisşehit
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