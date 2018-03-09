Biz yok ederken AB abad ediyor

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2016 yılında 71 bin hektar büyüklüğündeki bir alanda şeker pancarı üretimi yapan Hollanda, 2017 yılına gelindiğinde ekim yapılan alan ülkede 85 bin hektarın üzerine çıktı. Ekim alanlarının, son 10 yılda ilk kez 80 bin hektarın üzerine çıktığı vurgulanırken, buna neden olarak da, Avrupa Birliği’nin (AB) bir süredir uygulamakta olduğu şeker üretim kotasını kaldırması gösteriliyor.

2014 yılında, ülkede şeker üretimi belirlenen kotayı aşmış ve bu nedenle 2015 yılında ekili alanlar azaltılmıştı. 2017 yılında ise, AB’nin aldığı karar sonrasında ekim alanlarında artış gözlemlenmesinin yanı sıra, birim alandan alınan verim de ciddi anlamda arttı.

2017 yılında hektar başına 93 ton şeker pancarı üretimi yapılırken bu sayı geçtiğimiz 10 yılın ortalamasının yüzde 19 üzerinde. Hollanda İstatistik Kurumu, yalnızca Hollanda’da değil, diğer AB üyesi ülkelerde de şeker pancarı üretim alanlarında ve toplamda alınan ürün miktarında büyük artışlar yaşandığını açıkladı. 2017 yılında AB genelinde 1.7 milyon hektar alan şeker pancarı üretimine ayrılırken, bu alan bir önceki yıl üretim yapılan alandan yüzde 16 daha büyük.